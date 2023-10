Buongiorno dalla Borsa 2 ottobre 2023 - [video]

Dow Jones

A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 33.507,5 punti, con uno scarto percentuale dello 0,47%; al contrario, resta piatto il, con chiusura su 14.715,24 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,31% e archivia la seduta a 31.759,9 punti mentre la Borsa cinese è chiusa per festività (National Day)., mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori precedenti.avanza dello 0,34%; senza slancio, che negozia con un +0,09%; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,38%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +2,05% sul precedente. Scambia di poco sopra la parità, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,26%.Pubblicati in, pari a 48,5 punti, e, che si attesta su 9 punti. Si attende stamattina dall'Unione Europea la diffusione del Tasso di Disoccupazione e del PMI manifatturiero.