Elenchi regionali idonei concorsi scuola: graduatorie a breve. Anief ricorda tempistiche reclutamento

"Nel corso dei prossimi giorni, entro la fine di giugno, gli uffici scolastici regionali pubblicheranno gli elenchi regionali degli idonei. I nuovi elenchi previsti dalla normativa verranno utilizzati, però, solo ed esclusivamente in caso di posti residui per le emissioni ruolo dopo le procedure ordinarie". Lo ha ricordato Chiara Cozzetto
, segretario nazionale Anief
.
"In questi elenchi si sono inseriti a domanda i candidati
che hanno superato le prove di un concorso ordinario
a partire dal 2020 e del concorso straordinario 510
del 2020 – ha aggiunto –. Le procedure di reclutamento di missioni ruolo dovrebbero avviarsi nel mese di luglio, quindi noi ci aspettiamo entro la fine del mese di giugno, o i primi di luglio al massimo, che venga emanato il decreto interministeriale con i posti autorizzati per le emissioni in ruolo di quest'anno".
"Ovviamente ANIEF farà consulenza rispetto anche a questo argomento. Sul nostro sito potrete trovare la sede provinciale
di vostro interesse", ha concluso.
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