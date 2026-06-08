Elenchi regionali idonei concorsi scuola: graduatorie a breve. Anief ricorda tempistiche reclutamento

"Nel corso dei prossimi giorni, entro la fine di giugno, gli uffici scolastici regionali pubblicheranno gli elenchi regionali degli idonei. I nuovi elenchi previsti dalla normativa verranno utilizzati, però, solo ed esclusivamente in caso di posti residui per le emissioni ruolo dopo le procedure ordinarie". Lo ha ricordato, segretario nazionale"In questi elenchi si sono inseriti a domanda iche hanno superato le prove di una partire dal 2020 e deldel 2020 – ha aggiunto –. Le procedure di reclutamento di missioni ruolo dovrebbero avviarsi nel mese di luglio, quindi noi ci aspettiamo entro la fine del mese di giugno, o i primi di luglio al massimo, che venga emanato il decreto interministeriale con i posti autorizzati per le emissioni in ruolo di quest'anno"."Ovviamente ANIEF farà consulenza rispetto anche a questo argomento. Sul nostro sito potrete trovare ladi vostro interesse", ha concluso.