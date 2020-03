E' battaglia per i diritti degli insegnanti della scuola

"Rispondiamo al, come, dicendo che chiaramente è illegittima l'esclusione di tutti i laureati, di tutti i diplomati Tp ed in generale di tutti coloro che stanno frequentando dei corsi che porteranno al conseguimento dell'abilitazione". Così, inizia la sua intervista avvenuta a margine del seminario "" tenutosi a Roma presso l'Secondo il presidente Pacifico, questa esclusione di fatto ", ilma anche quello del".Proprio a proposito del buon senso, ricorda il presidente Anief, che molte di queste persone insegnano nelle nostre scuole ed alcuni lo fanno addirittura da anni e che quindi hanno già maturato il diritto ad essere considerati degli insegnanti ed in più secondo la Costituzionee farsi valutare proprio nel merito."Sbaglia anche chi invita queste persone a non ricorrere e questo perché proprio la nostra Costituzione stabilisce espressamente che qualsiasi cittadino ha il pieno diritto di. Già avverso il precedente bando, dell'allora, noi di Anief abbiamo ricorso ed anche in quella circostanza vinto con sentenze definitive dele del."Marcello Pacifico conclude la sua intervista incitado tutti coloro che dovessero ritenere l'insegnamento, la loro vocazione, ad aderire al ricorsoed a contattare il sindacato per riuscire insieme a far valere i propri diritti.