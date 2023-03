Buongiorno dalla Borsa 8 marzo 2023 - [video]

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

energia

Tenaris

, che termina con una pesante flessione dell'1,72%; sulla stessa linea, ilha perso l'1,22%, terminando la seduta a 12.152,17 punti.conclude in progresso dello 0,48%, archiviando la sessione a 28.444,2 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente -0,09%, archiviando la seduta a 11.598,3 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una direzione definita. Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; sottotonoche mostra una limatura dello 0,27%; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,39%.Il settore, con il suo -0,94%, si attesta come peggiore del mercato. Retrocede, con un ribasso del 2,04%.Annunciati in Germania, pari a 3,5%, e, che si attesta su -0,3%. Si attende stamattina dall'Unione Europea la diffusione del PIL, sia per la base annuale che per quella trimestrale.