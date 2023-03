Buongiorno dalla Borsa 27 marzo 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

bancario

Credem

, che mostra sulun rialzo dello 0,41%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 12.767,05 punti.riporta un guadagno dello 0,33%, terminando a 27.476,9 punti. Chiude sulla parità, che propone sul finale un 0% e archivia gli scambi a 11.633,9 punti., così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,07%; sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,96%; buona performance per, che cresce dell'1,24%.Apprezzabile rialzo (+2,10%) a Milano per il comparto. Rialzo marcato per, che tratta in utile del 3,36% sui valori precedenti.Stamattina saranno diffusi il dato sull'Indice IFO dalla Germania, e il M3 dall'Unione Europea. Domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulla Fiducia consumatori. Mercoledì, ancora negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio.