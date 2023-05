Mobilità, Anief chiede al Parlamento rispetto per assegnazione provvisoria e 104

"Lessere affrontata anche. Assurdo prevedere ila livelloper garantire la continuità didattica", afferma, Presidente del sindacato, spiegando "questo significa che si può lavorare in due scuole della stessa provincia, ma non in due scuole di province diverse"."Cerchiamo di. - esorta il sindacalista - Abbiamo invitato il Parlamento a, che ha carattere annuale"."Ci sarà lagrazie alle attività di Anief. Inoltre, c'è il problema legato ad alcuneche sono state stabilite dalla. Anche in questo caso bisogna poter, in presenza di queste patologie, usufruire delledalla normativa", conclude Pacifico.