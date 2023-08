Buongiorno dalla Borsa 23 agosto 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

utility

Alerion Clean Power

, con uno scarto percentuale dello 0,51%; al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni il, fermandosi a 14.908,96 punti.conclude in progresso dello 0,48%, archiviando la sessione a 32.010,3 punti. In forte ribasso, che mostra una discesa dell'1,92% e archivia la seduta a 10.175,9 punti., che si muovono sulla stessa onda rialzista. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,45%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,32%; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,44%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +0,78% sul precedente. Apprezzabile rialzo per, in guadagno del 2,61% sui valori precedenti.È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l'annuncio del PMI composito, delle Scorte di Petrolio e di Vendita di Case Nuove. I mercati sono in attesa degli Ordini beni durevoli sempre degli Stati Uniti, in previsione domani nel pomeriggio.