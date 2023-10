Anief il governo assegna le risorse per l'indennità di vacanza contrattuale

: avevamo chiesto il riallineamento rispetto ai valori dell'inflazione e finalmente il governo ha stanziato le risorse a partire dal prossimo anno, quindi riusciremo a darea ogni lavoratore della scuola".E' quanto ricordato da, Presidente del sindacato Anief, secondo cui questo stanziamento "è fondamentale perchécon il rinnovo del precedente contratto"."Certamente- stiamo parlando di altri- e quindi occorre mandare unper riavere quanto spetta", ricorda il sindacalista."Lavoreremo con il Governo per avere lecontrattuale anche, andando a ricercare quelle risorse che vanno a", assicura Pacifico, ribadendo che "non si può parlare di stipendi europei se non colmiamo almeno l'aumento del costo della vita nel nostro Paese".