Accordo tra Bussetti e sindacati, un buco nell'acqua

E' stato firmato l'accordo tra il Ministro Bussetti e i sindacati, Teleborsa ha incontrato e intervistatoal quale ha domandato se quindi a seguito di questo accordo la questione del precariato della scuola sia risolta."Sul precariato non è tutto a posto - chiarisce il Presidente Pacifico - continuiamo a denunciare il fatto che si sia fatto un buco nell'acqua"."Ancora una volta si parla di PAS, noi abbiamo visto i vecchi PAS, purtroppo la gente è appassita per anni per stare dietro a questi PAS - dichiara Pacifico -, è da vent'anni che lo Stato ogni cinque anni fa dei corsi per abilitare, giustamente, chi insegna nelle nostre scuole. Negli ultimi decenni però non li ha voluti più reclutare. Si parla oggi di concorsi straordinari oltre questi PAS. Riteniamo che questi concorsi straordinari già per il personale abilitato non abbiano portato alla risoluzione del problema del precariato"."Ancora ad esempio 35mila su 42mila, che avevano fatto domande per i concorsi straordinari con l'abilitazione, aspettano di essere reclutati nei ruoli ci sono anche gli idonei. Non sono quindi le soluzioni giuste quelle prese dal Governo e dei sindacati - afferma il Presidente ANIEF - noi riteniamo che l'unica soluzione giusta fosse quella che si faceva più di dieci anni fa, la riapertura delle graduatorie permanenti a tutto il personale abilitato"."Corsi abilitanti brevi per permettere a chiunque insegna nelle nostre scuole poi di essere reclutato - dice Pacifico -".