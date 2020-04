Appello di Anief per riconoscere lavoro dei docenti e ATA nella didattica a distanza

, esplosa ormai più di un mese fa, ci ha costretto in ta rivedere, rivoluzionandole, le nostre abitudini die diUn passaggio certamentenon privo ditantihanno rispostoprima linea ilchenonostante le difficoltàsta mettendo in campoper rispondere allaè un l: questo il messaggio lanciato a chiare lettere dal giovane sindacato della scuolaattraverso le parole del: "Il problema delladovrà essere, senza dubbio, affrontato dal Governo con un provvedimento normativo. Noi, come sindacato, però respingiamo l'idea che si debba recuperare il, non rendono meritofamiglie, dirigenti, alunni e ovviamente il corpo insegnante".Ovviamente, non mancano leche devono essere affrontante e superate con"In ogni scuola, classe non stanno avvenendo le stesse cose - prosegue Pacifico - bisogna procedere segnalando singoli casi che possono riguardare ad esempio problemi riguardanti la, non meno importante il punto da chiarire sulla consegna deiche deve avvenire nel rispetto delE, soprattutto, voglio porre all'attenzione una criticità su tutte: lache, specie quando si fa, è invece centrale visto che i bambini vorrebbero fare dei disegni, colorare, oltre a scrivere. Sottolineo che dal punto di vista diè corretto e importantema c'è da tener presente anche le esigenze deiIl tutto peggiorato dallo stopallaall’interno dei, prosegue Pacifico, ma ciò non toglie che si, mentre voglio ribadire che ognuno sta facendo la sua parte e dando il suo prezioso contributo, con iin prima linea per ribadire a gran voce checome il Ministro ha ribadito più volte. Se poi ci sarà da recuperare, nei programmi, lo vedremo a settembre-ottobre. Ovviamente servono delle indicazioni chiare, senza cedere alle false sirene di chi ritiene che quanto fatto sia illegale o fuori dal contratto. Le(Formazione a Distanza) così come le(Didattica a Distanza) sono già disciplinati, isi possono riunire a distanza con il codice di amministrazione digitale. Per questo, mi sento di dire che è davvero svilente pensare di aver fatto qualcosa rispetto alla quale bisognerà recuperare, come se non si fosse fatto niente. Ribadisco ancora con forza: si sta lavorando seriamente e io ringrazio tutti gliper quello che stanno facendo in un