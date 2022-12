Buongiorno dalla Borsa 15 dicembre 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

Eems

, con ilche lascia sul parterre lo 0,42%; sulla stessa linea, ilha perso lo 0,79%, terminando la seduta a 11.740,92 punti.porta a casa un calo dello 0,37%, con chiusura a 28.051,7 punti.allunga timidamente il passo dello 0,32% e chiude a 11.358,1 punti., che fanno un passo indietro. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia; fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,45%;scende dello 0,87%.Il settore, con il suo -1,33%, si attesta come peggiore del mercato. Composto ribasso per, in flessione del 2,74% sui valori precedenti.In Francia, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 6,2%. È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l'annuncio del PhillyFed, della Produzione industriale e delle Vendite al Dettaglio.