Buongiorno dalla Borsa 20 dicembre 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

utility

Greenthesis

che termina con un calo dello 0,49% sul; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 11.084,59 punti, in calo dell'1,42%.Affonda sul mercato, che esibisce un -2,46% e chiude la seduta a 26.568 punti. In forte ribasso, che mostra una discesa dell'1,58% e archivia la seduta a 10.949,1 punti., che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia; fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,59%; soffre, che evidenzia una perdita dello 0,96%.Il settore, con il suo -1,99%, si attesta come peggiore del mercato. Composto ribasso per, in flessione del 2,96% sui valori precedenti.È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia della Fiducia consumatori, che delle Scorte di Petrolio. Giovedì saranno diffusi il dato sul PIL dal Regno Unito, e il dato sui Prezzi alla Produzione dall'Italia.