Buongiorno dalla Borsa 22 dicembre 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

vendite al dettaglio

Basicnet

, che porta a casa un guadagno dell'1,60% sul; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,48% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 11.235,88 punti.conclude in progresso dello 0,46%, archiviando la sessione a 26.507,9 punti.porta a casa un calo dello 0,33%, con chiusura a 10.876,3 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,35%; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,47%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,39%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,27% sul precedente. Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 2,12%.Annunciato il PIL del Regno Unito, pari a -0,3%. Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei Prezzi alla Produzione, sia per la base mensile che per quella annuale. Negli Stati Uniti sempre questo pomeriggio i mercati sono in attesa del PIL.