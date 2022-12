Buongiorno dalla Borsa 30 dicembre 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

telecomunicazioni

Tiscali

Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dell'1.05% sul; sulla stessa linea, balzo del, che archivia la giornata a 10 951.05 punti. Chiude sulla parità, che propone sul finale un 0% e archivia gli scambi a 26 094.5 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto +0.18%, terminando le negoziazioni a 11 016 punti., che fanno un passo indietro. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0.54%; piccola perdita per, che scambia con un -0.2%; giornata fiacca per, che segna un calo dello 0.56%.Il settore, con il suo -1.11%, si attesta come peggiore del mercato. Seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1.95%.Annunciati i Prezzi al Consumo della Spagna, pari a 5.8%. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa del PMI Chicago. Si attende dall'Unione Europea la diffusione del PMI manifatturiero, previsto lunedì. È previsto martedì dalla Germania l'annuncio del Tasso di Disoccupazione.