Buongiorno dalla Borsa 16 gennaio 2023 - [video]

Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 34.302,61 punti; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dello 0,71%. Oggi il mercato azionario di New York è chiuso per l'Anniversario della nascita di Martin Luther King.Ribasso per, in flessione dell'1,14%, termina le contrattazioni a 25.822,3 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,58%), archiviando le contrattazioni a 11.785,8 punti., mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,28%; guadagno moderato per, che avanza dello 0,20%; ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,42% sul precedente. Avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,93%.È previsto domani dalla Germania l'annuncio sia dei Prezzi al Consumo, che dell'Indice ZEW. È previsto sempre domani dal Regno Unito l'annuncio sia delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, che del Tasso di Disoccupazione.