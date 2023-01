Buongiorno dalla Borsa 20 gennaio 2023 - [video]

Dow Jones

, con ilche lascia sul parterre lo 0,76%; sulla stessa linea, perde terreno il, che si ferma a 11.295,67 punti, ritracciando dell'1,00%.allunga timidamente il passo dello 0,56% e chiude a 26.553,5 punti.conclude in progresso dello 0,57%, archiviando la sessione a 11.980,6 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,32%;avanza dello 0,37%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,44%.Apprezzabile rialzo (+1,37%) a Milano per il comparto. Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 5,13%.Tra lepiù importanti, pubblicati i Prezzi alla Produzione, in Germania, dove il valore raggiunge 21,6% su base annuale, mentre si registrano -0,4% su base mensile. È previsto martedì dall'Unione Europea l'annuncio sia del PMI composito, che del PMI manifatturiero.