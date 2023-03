Buongiorno dalla Borsa 21 marzo 2023 - [video]

Dow Jones

, con ilche avanza a 32.244,58 punti; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,34%, portandosi a 12.562,61 punti.Oggi la Borsaè chiusa per festività (Vernal Equinox) mentreè protagonista di un vigoroso rialzo (+1,6%), archiviando le contrattazioni a 11.427,3 punti., che mostrano buoni guadagni. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,99%; tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,81%; ben impostata, che mostra un incremento dell'1,20%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +2,34% sul precedente. Seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,24%.Stamattina è in programma il dato sull'Indice ZEW della Germania. È previsto domani dal Regno Unito l'annuncio dei Prezzi al Consumo. Negli Stati Uniti sempre domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio. Giovedì, sempre negli Stati Uniti l'agenda prevede il Vendita di Case Nuove.