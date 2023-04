Notizie dal Forex 20 aprile 2023 - [video]

EUR/USD

USD/YEN

GBP/USD

EUR/YEN

L'euro recupera nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,0970 dollari, con la nuova area di supporto vista a 1,0911. Confermata l'inflazione dell'Eurozona nel mese di marzo, che ha segnato un +6,9% su base tendenziale, in linea con le attese degli analisti.Il biglietto verde sale nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 134,29, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 135,58. Cala il deficit della bilancia commerciale del Giappone a marzo, che ha registrato un disavanzo di 754,5 miliardi di yen.La sterlina recupera nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,2452 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire all'area di supporto vista a 1,2383. Giungono dati deludenti dall'inflazione nel Regno Unito a marzo, con i prezzi al consumo in crescita del 10,1% su base annua.L'euro si muove in rialzo nei confronti dello yen giapponese. La coppia scambia a 147,32, con la nuova area di resistenza vista a 148,40. Rivista leggermente al rialzo la produzione delle fabbriche giapponesi a febbraio 2023, che è salita del 4,6% su base mensile.