Stipendi, Anief invita il personale scolastico a recuperare arretrati dell'ultimo anno

"Abbiamo messo a disposizione per tutto il personale della scuola, docente, educativo ed ATA un modello per recuperare l'indennità di vacanza contrattuale allineata all'inflazione per il 2022 al 2023" è quanto detto da"Un modellino che serve anche perperché abbiamo registrato in un anno, un aumento dell'inflazione da 3 a 12 punti e l'indennità di vacanza contrattuale è rimasta ferma ad un punto e mezzo sui nostri stipendi doveva arrivare a 6, al 50% dell’inflazione - prosegue Pacifico - questo non è avvenuto e per questo i nostri stipendi sono sempre più poveri; significa che lo Stato da un anno ci deve più di 120 euro lordi al mese solo di indennità di vacanza contrattuale"."Quindi - prosegue il Presidente dell’Anief - invitiamo tutto il personale a inviare questo modellino, la, nel mese di aprile, ed entro un anno si pronuncerà quindi è importante avere traccia di questo reclamo fatto al MEF pered avere, rispetto a quanto previsto dalla legge sull'indennità di vacanza contrattuale per il 2022 al 2023".