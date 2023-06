Scuola, Anief e Radamante annunciano ricorsi per docenti di sostegno specializzati all'estero

"È stata approvata dal Parlamento laquest'anno di, le graduatorie per le supplenze, come aveva chiesto Anief". Lo sottolinea, Presidente del sindacato, ricordando che "anche far assumere i precarie poi"."Vedremo se con il, dal prossimo anno, riusciremo a modificare la norma. - prosegue il sindacalista - Nel frattempo c'è anche una: a differenza di quanto accaduto fino all'anno scorso, sarà consentito loro, dal prossimo anno, avereanche se in coda a chi è inserito a pieno titolo,. L'altra novità è cheora, ma se già individuati come aventi diritto potranno essere immessi in ruolo negli anni successivi quando sarà riconosciuto il titolo"."Sembrerebbe una bella notizia - commenta il Presidente di Anief - ma c'è il problema che, cioè alla scelta di un'altra regione per poter essere assunti da subito"."A dispetto di queste, il bilancio è certamente positivo, poiché si fanno delle, in particolar in modo di insegnanti specializzati, però rimane la nostrae ancora teme di non veder riconosciuto un titolo in Italia in palese violazione delle norme italiane e delle norme europee dopo 4-5 anni"."Questa è una cosa veramente assurda, per questo comeabbiamo deciso, diper far partecipare come avente diritto chi si è specializzato all'estero ed è stato inserito con riserva nelle GPS, quindi farlo, per l'assunzione in una regione diversa per essere successivamente assunto, ma a pettine, non in coda, perché non è colpa sua se il ministero dopo anni non riconosce questo titolo".- ribadisce Pacufico - a maggior ragione dopo che il Ministero ha fatto già un'istruttoria ed lo ha ritenuto valido e per altri soggetti. Pertanto ribadiamo alla nostra".