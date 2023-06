Dl Salva Infrazioni, Anief sarà ascoltata in Senato su precariato scolastico

il tema al centro della, che è stata attivata nel 2014 dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per l'abuso dei contratti a termine". Così, Presidente del sindacato, commenta la decisione del governo di risolvere alcune questioni aperte con il cosiddetto"La soluzione della- ribadisce il sindacalista - perché l'Europa ci chiede in effetti dieconomica e giuridica, del personale precario con quello di ruolo, che è quello che da tempo sta chiedendo Anief".Per Pacifico, "bisogna poi". "Anche su questo Anief ha le idee chiare: riteniamo che basterebbe estendere ilalle attuali Graduatorie per le Supplenze - afferma - per cominciare ade dell'abuso eche ha quantificato la Cassazione fra 2,5 e 12 mensilità come indennizzo per i precari"."Ci sono poi altri problemi che riguardano anche gli insegnanti di religione cattolica, i precari dell'Università ed Afam., che finalmente è riconosciuta nel decreto Salva-infrazione ai precari supplenti annuali à- conclude il Presidente di Anief - dovrebbe esserenelle nostre scuole ed hanno il diritto a formarsi".