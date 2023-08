Buongiorno dalla Borsa 8 agosto 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

bancario

Credem

A Wall Street, ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,16%, a 35.473,13 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 15.407,85 punti.riporta un guadagno dello 0,38%, terminando a 32.377,3 punti.porta a casa un calo dello 0,39%, con chiusura a 11.101,4 punti., che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,37%; piatta, che tiene la parità; sottotonoche mostra una limatura dello 0,25%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -5,00%. Retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 7,27%.In Germania, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 6,2%. Si attende domani dalla Cina e dall'Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo. Negli Stati Uniti domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio.