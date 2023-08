Buongiorno dalla Borsa 25 agosto 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

energia

Saipem

; sulla stessa linea, ilha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 14.816,44 punti.Giornata da dimenticare per, che riporta un -2,05% e termina gli scambi a 31.624,3 punti. Seduta in calo per, che retrocede dell'1,30% e chiude a 10.123,2 punti.. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +0,48% sul precedente. Allunga timidamente il passo, che tratta con un modesto progresso dello 0,81%.Annunciato il PIL della Germania, pari a 0%. Stamattina è in programma il dato sull'Indice IFO della Germania. Ancora questo pomeriggio, negli Stati Uniti, sarà pubblicata la Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan. I mercati sono in attesa di M3 dell'Unione Europea, in previsione lunedì.