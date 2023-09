Scuola sempre più precaria: la denuncia di Anief e le possibili soluzioni

rispetto agli 80-85 mila posti autorizzati: ancora una volta lasi conferma come uno dei mali della nostra scuola, uno dei mali che ha anche dei". E' quanto ribadisce, Presidente del sindacato"Noi vogliamo invecedel precariato. Avevamo chiesto ad aprile di fare un piano straordinario con un, Non siamo stati ascoltati e ora speriamo che, da una parte l'Europa, dall'altra l'Italia, si mettano d'accordo su un piano di reclutamento che vada ad".Per Pacifico "non è più possibile, nelle nostre scuole, avere più di 200.000 precari: 1 su 4 che insegna nelle nostre scuole è precario. Serve un doppio canale, ma servono anche delle norme per. E uno dei motivi per cui 10.000 posti al Nord sono stati rifiutati. Quindi bisogna abolire i vincoli eper chi lavora lontano dalla propria residenza".