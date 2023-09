Tutti a scuola: Anief insiste sulla necessità di garantire e potenziare l'organico aggiuntivo

"La scuola ha bisogno di fatti, soprattutto in relazione agli obiettivi che stiamo portando avanti. E' importante avere degli, come anche il legislatore ha previsto, ma anche ina garantire la realizzazione del PNRR". E' quanto afferma, Presidente del sindacato"La legge è intervenuta stanziandodel 2023 - ricorda il sindacalista - ma abbiamo, almeno di 300-400 milioni di euro, per assumere più di 20.000 amministrativi da collocare in tutte le scuole"."In questo momento possiamo daree, probabilmente- spiega Pacifico - ma certamente gli assistenti amministrativi ed i collaboratori scolastici non servono solo per le parti progettuali, da scrivere, monitorare, perfezionare, ma anche per tutte leche sono il vero nervo della scuola del ministro Valditara"."Per svolgere tutte queste attività abbiamo bisogno di, abbiamo bisogno die, certamente, l'organico aggiuntivo è funzionale alla scuola dell'autonomia. Di questo ha bisogno la scuola italiana", conclude il Presidente di Anief.