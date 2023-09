Buongiorno dalla Borsa 28 settembre 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

energia

Saipem

Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,20%; al contrario, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,24%, portandosi a 14.580,16 punti.In forte ribasso, che mostra una discesa dell'1,54% e archivia la seduta a 31.872,5 punti. Chiude sulla parità, che propone sul finale un +0,02% e archivia gli scambi a 10.106,8 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia.è stabile, riportando un moderato +0,08%; poco mosso, che mostra un -0,07%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,18%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +0,89% sul precedente. Moderatamente al rialzo la prestazione di, che scambia con una variazione percentuale dell'1,44%.Pubblicati in, pari a 3,5%, e, che si attesta su 0,4%. Questo pomeriggio, in Germania, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo. Sempre stamattina è in programma il dato sui Prezzi alla Produzione dell'Italia.