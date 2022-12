Manovra, aumenti per colf e badanti di 125euro ma per gli statali solo 30 euro denuncia Anief

"Nell'ultima Legge di Bilancio, pari a, mentre ai, incluso il personale della scuola, è stato riconosciuto un, cioè. Questo perché il governo non ha messo i 6 miliardi per allineare l'indennità di vacanza contrattuale e questo significa che chi lavora nella scuola merita di meno di chi fa un altro lavoro".La denuncia arriva da, presidente del sindacato, dopo il via libera al bonus straordinario riconosciuto ai dipendenti pubblici, che non riesce a compensare il caro-vita., significa non tutelare la retribuzione dei dipendenti pubblici. Il governo devenecessari per allineare, inserita dopo l'abolizione della scala mobile, per tutti gli statali, per dare almeno aumenti di 150 euro a tutti i dipendenti pubblici".