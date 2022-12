Buongiorno dalla Borsa 21 dicembre 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

alimentare

Campari

Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,28%; al contrario, incolore il, che archivia la seduta a 11.072,42 punti, sui livelli della vigilia.porta a casa un calo dello 0,68%, con chiusura a 26.387,7 punti.segna un mediocre calo dello 0,34%, terminando gli scambi a 10.912,1 punti., che si colloca in pole position tra i listini azionari europei. Piccola perdita per, che scambia con un -0,42%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,13%; tentenna, che cede lo 0,35%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,04% sul precedente. Si muove in avanti, che sta portando a casa un modesto +1,28%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia consumatori e delle Scorte di Petrolio. Domani sono in programma dal Regno Unito la pubblicazione del PIL, e dall'Italia quella dei Prezzi alla Produzione.