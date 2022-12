Buongiorno dalla Borsa 29 dicembre 2022 - [video]

Dow Jones

Sessione negativa per Wall Street, con ilche lascia sul parterre l'1.10%; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 10 679.34 punti, in calo dell'1.32%. Ribasso per, in flessione dello 0.94%, termina le contrattazioni a 26 093.7 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente -0.13%, archiviando la seduta a 10 996.4 punti., che fanno un passo indietro. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0.26%; sotto pressione, con un forte ribasso dello 0.83%; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0.44%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1.01%. Debole la giornata per, che passa di mano con un calo dell'1.12%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. I mercati sono in attesa di M3 dell'Unione Europea, in previsione sempre stamattina. Si attende dalla Spagna la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto domani.