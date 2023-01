Buongiorno dalla Borsa 17 gennaio 2023 - [video]

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

Seco

amplia la performance positiva dell'1,23% e chiude a 26.138,7 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto +0,13%, terminando le negoziazioni a 11.800,5 punti.All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Piatta, che tiene la parità; ferma, che segna un quasi nulla di fatto; senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +2,54% sul precedente. Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,80%., pari a 8,6%.con valore pari a 19.700 unità. Stamattina sono in programma dalla Germania la pubblicazione dell'Indice ZEW, e dall'Italia quella dei Prezzi al Consumo.