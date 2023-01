Buongiorno dalla Borsa 27 gennaio 2023 - [video]

Dow Jones

Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,61% a 33.949,41 punti; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il, che arriva a 12.051,48 punti.Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente +0,07%, archiviando la seduta a 27.382,6 punti. Borse cinesi ancora chiuse per il Capodanno cinese., così come a Piazza Affari, che scambia sulla parità. Senza slancio, che negozia con un +0,02%;è stabile, riportando un moderato -0,01%; si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,24%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +0,88% sul precedente. Scambia in profit, che lievita del 3,11%.In Spagna, annunciato il PIL, pari a 0,2%. È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio di M3. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan, previsto ancora questo pomeriggio. Lunedì è in programma il dato sul PIL della Germania.