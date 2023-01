Europa: avviato il progetto erasmus per giovani sindacalisti

"Illo abbiamo portato avanti come, è un progetto che si svolgeràe per la prima volta introduce il sistema dell'Erasmus, cioè dellodelle organizzazioni europee, in particolar modo dell'impiego pubblico". E' quanto spiega, Presidente del sindacato"E' importante perché sarà svolta con- cinque sessioni di formazione - e poi. Ben più di 10 Stati hanno aderito a questo progetto - prosegue il sindacalista - per, per studiare il, per studiare come si può agire nel, con una contrattazione collettiva europea, ma anche in contrattazione collettiva nazionale, per scambiare un po' di esperienze e buone prassi e per costruire un'Europa più giusta"."Come ci dice la Commissione, obiettivo dell'Unione europea, nei prossimi anni fino ad Horizon 2030, è quello diche giunge ad unaaleuropeae poi soprattutto ad unaalmeno di 15 milioni di abitanti"."E' questo che dobbiamo fare anche come sindacato, come sindacato del pubblico impiego e della scuola, ed è quesot che facciamo come Anief all'interno della Cisal, con Confedir, con la Cesi e co l'Accademia Ces", include. Pacifico.