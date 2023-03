Buongiorno dalla Borsa 10 marzo 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

bancario

BPER

, che ha toccato 32.254,86 punti; sulla stessa linea, ilè crollato dell'1,80%, scendendo fino a 11.995,88 punti.In forte ribasso, che mostra una discesa dell'1,67% e archivia la seduta a 28.144 punti. Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dell'1,19%, archiviando la giornata a 11.442,5 punti., che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. In apnea, che arretra dell'1,95%; lettera su, che registra un importante calo dell'1,64%; tonfo di, che mostra una caduta dell'1,92%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -4,30%. Ribasso per, che passa di mano in perdita del 4,69%., pari a 0,4%.con valore pari a 8,7%. Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei Prezzi alla Produzione, sia per la base mensile che per quella annuale.