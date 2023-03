Buongiorno dalla Borsa 14 marzo 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

assicurativo

Generali Assicurazioni

, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,28%; al contrario, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 11.923,17 punti.In forte ribasso, che mostra una discesa del 2,19% e archivia la seduta a 27.222 punti. Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dello 0,77%, archiviando la giornata a 11.416,6 punti., che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,28%; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità;avanza dello 0,22%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,61% sul precedente. Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,85%.Pubblicato, pari a 6%, e, pari a 3,7%. È previsto stamattina dall'Italia l'annuncio della Produzione industriale. È previsto ancora questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio dei Prezzi al Consumo.