Buongiorno dalla Borsa 16 marzo 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

bancario

Unicredit

, con ilche lascia sul parterre lo 0.87%; al contrario, lieve aumento per il, che si porta a 12 251.32 punti.Seduta in calo per, che retrocede dello 0.80% e chiude a 27 010.6 punti. In forte ribasso, che mostra una discesa dell'1.54% e archivia la seduta a 11 237.7 punti., al pari delle principali Borse Europee che scambiano in positivo. Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1.16%; ben impostata, che mostra un incremento dell'1.27%; buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1.37%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +3.11% sul precedente. Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 3.94%.In Giappone, il valore degli Ordini macchinari core è 9.5%. È previsto stamattina dall'Italia l'annuncio dei Prezzi al Consumo su base sia annuale che mensile. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione del PhillyFed, previsto sempre questo pomeriggio.