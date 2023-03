Buongiorno dalla Borsa 20 marzo 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

bancario

BPER

, che accusa una flessione dell'1,19% sul; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,49%, chiudendo a 12.519,88 punti.Ribasso per, in flessione dell'1,42%, termina le contrattazioni a 26.945,7 punti.porta a casa un calo dello 0,27%, con chiusura a 11.247,1 punti., mentre le principali Borse europee si riducono in modo più moderato. Calo deciso per, che segna un -1,02%; soffre, che evidenzia una perdita dell'1,05%; sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,80%.Il settore, con il suo -3,51%, si attesta come peggiore del mercato. Pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,38%.Domani è in programma il dato sull'Indice ZEW della Germania. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo del Regno Unito, in previsione mercoledì. Negli Stati Uniti sempre mercoledì i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio. I mercati sono in attesa di Vendita di Case Nuove sempre degli Stati Uniti, in previsione giovedì.