Congresso Cisal, la posizione di Anief su dignità del lavoro per comparto istruzione e ricerca

Vogliamo costruire una scuola che in Europa finalmente abbia e porti rispetto per tutte quelle norme che vengono violate". Così il presidente di Anief,"A partire da una scuola che investe sulla lotta alla precarietà, una scuola che non può discriminare il suo personale e gli insegnanti come il personale amministrativo, unache deve valorizzare tutte leche deve partire dalla lotta all'abuso dei contratti a termine ma anche a una scuola che vada a ringiovanire e avvicinare quella distanza che c'è, anche generazionale, tra gli studenti e i discenti", ha aggiunto."Abbiamo la scuola più vecchia del mondo e più precaria del mondo", ha poi ricordato Pacifico. "Nelin Italia è quella che ha i numeri più alti, più di 200.000 precari", ha sottolineato. "Tutto questo significa però sposare anche delle linee nuove rispetto anche a come si è affrontato il problema negli ultimi anni e significa soprattutto dialogare con lacon le istituzioni europee, dialogo cui Anief si è sempre confrontata sia nelle aule dei tribunali che in Parlamento", ha proseguito Pacifico.Tutto questo quindi deve portare a delleche rispettino le direttive europee e che portino finalmente a valorizzare la figura di un insegnante che, ahimè anche in tutta Europa, è vista sempre più in declino e che deve essere professionalmente valorizzata anche all'interno della società