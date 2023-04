Congresso Cisal, la posizione di Anief sulla tutela delle retribuzioni del personale scolastico

"Il tema delleè centrale, non solo quelle degli insegnanti, ma di tutto ilNel Documento di Economia eFinanza si parla della necessità di procedere, ma ancora ogginecessarie".E' quanto afferma, Presidente del sindacato, in occasione de, spiegando "servirebbero subito per pagare, rispetto ai valori del 2022 e rispetto all'innalzamento di un punto e mezzo deciso dal precedente governo Draghi".di un altro punto e mezzo avuto per quest'anno, - precisa il sindacalista -di vacanzacontrattuale, ma comunqueche la legge prevede rispetto all'aumento del costo della vita che abbiamo visto nel 2022 (ben 12 punti) e quello previsionale del 2023 (altri quattro punti)"."Siamo più che convinti che con questo primo finanziamento si possa anche, in maniera tale da recuperare almeno quello che la guerra dopo e la pandemia prima hanno sottratto, impoverendo tutti i dipendenti pubblici, in particolar modo gli stipendi del personale scolastico che sono tra i più bassi in Europa".