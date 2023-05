Buongiorno dalla Borsa 12 maggio 2023 - [video]

Dow Jones

, che termina con un calo dello 0,66% sul; al contrario, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 13.389,78 punti.amplia la performance positiva dello 0,90% e chiude a 29.388,3 punti. Seduta in calo per, che retrocede dell'1,13% e chiude a 11.016,8 punti.per il, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,43%; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,36%; sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,71%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +0,95% sul precedente. Composto rialzo per, che si muove con un guadagno dell'1,17%.In Spagna annunciati i Prezzi al Consumo pari a 4,1%. In Francia, lo stesso dato si attesta su 5,9%. Questo pomeriggio è in programma il dato sulla Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan degli Stati Uniti. Si attende dall'Unione Europea la diffusione della Produzione industriale, previsto lunedì.