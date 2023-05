Buongiorno dalla Borsa 25 maggio 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

viaggi e intrattenimento

Autogrill

, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,77%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che chiude a 13.604,48 punti.conclude in progresso dello 0,39%, archiviando la sessione a 30.801,1 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,23% e archivia la seduta a 10.895,3 punti., mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,38%; si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,24%.Il settore, con il suo -0,55%, si attesta come peggiore del mercato. Giornata incolore per, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,59% rispetto alla seduta precedente.In Germania, pubblicato il PIL, pari a -0,3%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PIL e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Domani, nel Regno Unito l'agenda prevede il dato sulle Vendite al Dettaglio.