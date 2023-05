Buongiorno dalla Borsa 31 maggio 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

Eurotech

, riportando una variazione pari a -0,15% sul; al contrario, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 14.354,99 punti.Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dell'1,41%, archiviando la giornata a 30.887,9 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,65% e archivia la seduta a 10.799,1 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una spinta definita. Soffre, che evidenzia una perdita dello 0,85%; si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,67%; preda dei venditori, con un decremento dello 0,90%.Il settore, con il suo -1,80%, si attesta come peggiore del mercato. Pressione su, che tratta con una perdita del 2,08%.Pubblicati in, pari a 0,2%, e, che si attesta su 5,1%. Stamattina, in Germania l'agenda prevede il dato sul Tasso di Disoccupazione. È previsto sempre questo pomeriggio sempre dalla Germania l'annuncio dei Prezzi al Consumo.