Scuola, settimana decisiva in Parlamento. Al voto le richieste Anief

"In Parlamento, prima della pausa estiva, si discutono: il decretoe il decreto". Lo ricorda Marcello Pacifico, Presidente dell'Anief, sottolineando che il sindacato "ha avuto due audizioni alla Camera dei Deputati ed al Senato ed ha rappresentato quali sono le urgenze"."Abbiamo certamente bisogno di una norma - spiega il sindacalista - che stabilisca laed eviti l'abuso dei contratti a termine attraverso ilE poi c'è sempre il tema delnelle scuole ai fini dellae della estensione dellaa tutto il personale precario non solo agli 81mila supplenti al 31 agosto che avremo il prossimo anno"."Non bisogna poi dimenticare che, se dobbiamo far partire questo PNRR, dobbiamo avere unnelle nostre scuole - ribadisce Pacifico - e dobbiamoche c'è nelle nostre scuole. Ci sono tantissimi insegnanti che hanno bisogno diperché hanno partecipato all'ultimo concorso straordinario è perché lavorano da tanti anni nelle nostre scuole. Infine, c'è il tema deiche hanno superato l'anno di prova"."Sono tutti temi caldi che ha sottolineato l'Anief e - conclude Pacifico - speriamo che questa volta il Parlamento, prima della chiusura estiva, dia delle risposte per far ripartire un anno scolastico all'insegna di una scuola più giusta".