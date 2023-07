Buongiorno dalla Borsa 31 luglio 2023 - [video]

Dow Jones

; sulla stessa linea, balzo del, che archivia la giornata a 15.750,93 punti.lievita dell'1,26% e archivia la seduta a 33.172,2 punti.guadagna bene e porta a casa un +0,82%, terminando la sessione a 11.190,9 punti.Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa. Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +0,91% sul precedente. Avanza di poco, che sta mettendo a segno un modesto profit a +1,43%.In Germania, pubblicate le Vendite al Dettaglio, pari a -0,8%. Si attende stamattina dall'Unione Europea la diffusione del PIL, sia per la base trimestrale che per quella annuale. Si attende sempre dall'Unione Europea la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto sempre stamattina.