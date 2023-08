Buongiorno dalla Borsa 2 agosto 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

assicurativo

Unipol

Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,20%; al contrario, cede alle vendite il, che chiude a 15.718,01 punti.Giornata da dimenticare per, che riporta un -2,3% e termina gli scambi a 32.707,7 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,38% e archivia la seduta a 11.101,3 punti., assieme agli altri Eurolistini, presi di mira dai venditori. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,24%; calo deciso per, che segna un -0,85%;scende dell'1,02%.Il settore, con il suo -1,33%, si attesta come peggiore del mercato. Performance infelice per, che presenta una variazione percentuale negativa dell'1,39% rispetto alla seduta precedente.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione degli Occupati ADP e delle Scorte di Petrolio. Domani saranno diffusi il dato sul PMI composito dall'Unione Europea, e il dato sulle Vendite al Dettaglio dall'Italia.