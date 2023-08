Buongiorno dalla Borsa 11 agosto 2023 - [video]

Dow Jones

t, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 35.176,15 punti; sulla stessa linea, incolore il, che archivia la seduta a 15.128,84 punti, sui livelli della vigilia.A Tokyo le contrattazioni sono chiuse in occasione della Giornata della Montagna. Giornata da dimenticare per, che riporta un -1,97% e termina gli scambi a 10.832,6 punti., che fanno un passo indietro. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,35%; piccola perdita per, che scambia con un -0,58%; giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,59%.Il settore, con il suo -1,53%, si attesta come peggiore del mercato. Si muove verso il basso, con una flessione del 2,58%.In Spagna annunciati i Prezzi al Consumo pari a 2,3%. In Francia, lo stesso dato si attesta su 4,3%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi alla Produzione e della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan.