Buongiorno dalla Borsa 30 agosto 2023 - [video]

Wall Street termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 34.852,67 punti; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il, che arriva a 15.376,55 punti.allunga timidamente il passo dello 0,33% e chiude a 32.333,5 punti.conclude in progresso dello 0,38%, archiviando la sessione a 10.495 punti., mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Piatta, che tiene la parità; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,29%; senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +0,78% sul precedente. Allunga timidamente il passo, che tratta con un modesto progresso dello 0,99%.Pubblicati i Prezzi al Consumo della Spagna, pari a 2,6%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia degli Occupati ADP, che delle Scorte di Petrolio. Ancora questo pomeriggio, in Germania, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo.