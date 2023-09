Buongiorno dalla Borsa 25 settembre 2023 - [video]

Dow Jones

Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,31%; al contrario, incolore il, che archivia la seduta a 14.701,1 punti, sui livelli della vigilia.guadagna bene e porta a casa un +0,85%, terminando la sessione a 32.678,6 punti.porta a casa un calo dello 0,57%, con chiusura a 10.121 punti.. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,25%; sottotonoche mostra una limatura dello 0,37%; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,32%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,14%. Contenuto ribasso per, che mostra una flessione dell'1,21%.Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia consumatori e di Vendita di Case Nuove. Stamattina è in programma il dato sull'Indice IFO della Germania. Mercoledì, in Unione Europea l'agenda prevede il M3.