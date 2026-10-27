Informativa ATA: dalle immissioni in ruolo al rinnovo della terza fascia

"Si è appena conclusa al Ministero dell’Istruzione
un’informativa relativa alle criticità legate all’avvio dell’anno scolastico
per quanto riguarda i profili ATA.
L’Amministrazione ha comunicato le immissioni in ruolo, distinte per profilo
. In particolare, per quanto riguarda i funzionari ad elevata qualificazione, è stato fatto il punto sul personale presente nelle graduatorie delle procedure verticali e del concorso ordinario: restano ancora circa 1.000 unità da assumere,
mentre i posti vacanti in tutta Italia sono inferiori al 10% rispetto al numero delle autonomie scolastiche".
Lo ha dichiarato Alberico Sorrentino, segretario generale Anief.
"Per quanto riguarda le posizioni economiche,
è stato comunicato che la Direzione
procederà con un ulteriore decreto per autorizzare altri pagamenti massivi, in aggiunta a quelli già effettuati nel mese di agosto, relativi a otto mesi di arretrati.
Abbiamo sottolineato che manca ancora il pagamento del mese di settembre.
Allo stesso tempo, ci è stato comunicato che, a breve, gli Uffici scolastici regionali convocheranno le organizzazioni sindacali per valutare congiuntamente le operazioni di compensazione,
così da garantire ulteriori posizioni economiche nelle regioni in cui sono ancora disponibili risorse.
Un altro tema affrontato riguarda le progressioni verticali e il rinnovo delle graduatorie di terza fascia ATA
. Entrambi gli argomenti saranno oggetto dei prossimi tavoli di confronto.
In particolare, per quanto riguarda le progressioni verticali, abbiamo chiesto aggiornamenti sul decreto già oggetto di confronto, relativo agli 899 posti da funzionario e agli oltre 40.000 posti da operatore scolastico.
Per questi ultimi, l’Amministrazione ha chiarito che sarà necessario valutare il titolo di accesso anche in vista del rinnovo delle graduatorie di terza fascia
. Per gli 899 posti da funzionario, invece, il decreto è attualmente fermo al MEF
, in attesa della valutazione da parte del Ragioniere generale dello Stato", conclude Sorrentino.
"