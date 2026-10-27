Informativa ATA: dalle immissioni in ruolo al rinnovo della terza fascia

"Si è appena conclusa alun’informativa relativa alleper quanto riguarda i profili ATA.L’Amministrazione ha comunicato. In particolare, per quanto riguarda i funzionari ad elevata qualificazione, è stato fatto il punto sul personale presente nelle graduatorie delle procedure verticali e del concorso ordinario:mentre iLo ha dichiarato"Per quanto riguarda leè stato comunicato che laprocederà con un ulteriore decreto per autorizzare altri pagamenti massivi, in aggiunta a quelli già effettuati nelAbbiamo sottolineato che mancaAllo stesso tempo, ci è stato comunicato che,così da garantire ulteriori posizioni economiche nelle regioni in cui sono ancora disponibili risorse.Un altro tema affrontato. Entrambi gli argomenti saranno oggetto dei prossimi tavoli di confronto.In particolare, per quanto riguarda le progressioni verticali, abbiamo chiesto aggiornamenti sul decreto già oggetto di confronto,Per questi ultimi,. Per gli 899 posti da funzionario, invece,, in attesa della valutazione da parte del Ragioniere generale dello Stato", conclude Sorrentino.