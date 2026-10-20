Scuola, posizioni economiche: necessario intervento MIM per compensazione e scorrimento

"Posizioni economiche.Gli Uffici scolastici regionali possono ora procedere, e sono tenuti a farlo, alleQueste operazioni,consentiranno di ripartire le posizioni economiche tra gli altri profili e di procedere al conseguente scorrimento delle graduatorie". Lo ha dichiarato"Inoltre, dall’Gli importi erogati, infatti,. Per questa ragione, abbiamo chiestoal fine di ottenere informazioni precise e segnalare queste criticità,. Al momento, infatti, gli Uffici scolastici provinciali non sono ancora in possesso dei decreti di assegnazione delle posizioni economiche.Per quanto riguarda ilil prossimo 27 è previsto un nuovo incontro tecnico dedicato al personale ATA. Chiederemo ancora una voltaper prevenire eventuali conflittualità all’interno delle scuole.Un altro tema particolarmente delicato è quello delloche deve essere disciplinato e reso effettivo come modalità di organizzazione del lavoro alternativa alla presenza., ma deve essere", conclude Sorrentino.