"Sono. Potevano presentare domanda iper usufruire dei permessi studio finalizzati alla frequenza di corsi". Lo ha dichiarato"Tutti i dettagli sono stabiliti dai; pertanto, ogni Ufficio scolastico regionale fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di presentazione delle domande.Per quanto riguarda. Seguirà una fase durante la quale gli interessati. Le, quindi nel corso del mese.Ricordiamo a tutti gli interessati di consultarePer eventuali necessità di consulenza è possibile contattare l'ANIEF, attraverso il sito, per", conclude Cozzetto.