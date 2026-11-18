"Sono da poco scaduti i termini per la presentazione delle domande per beneficiare delle 150 ore di diritto allo studio
. Potevano presentare domanda i docenti e il personale ATA di ruolo e con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto,
per usufruire dei permessi studio finalizzati alla frequenza di corsi di abilitazione, di specializzazione per il sostegno, master, corsi di perfezionamento e corsi di laurea
". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretario generale Anief.
"Tutti i dettagli sono stabiliti dai contratti collettivi regionali
; pertanto, ogni Ufficio scolastico regionale fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di presentazione delle domande.
Per quanto riguarda le prossime scadenze, entro dicembre di quest'anno è prevista la pubblicazione delle graduatorie provvisorie
. Seguirà una fase durante la quale gli interessati potranno presentare eventuali reclami, segnalazioni o integrazioni documentali
. Le graduatorie definitive saranno invece pubblicate nei primi giorni di gennaio
, quindi nel corso del mese.
Ricordiamo a tutti gli interessati di consultare costantemente i siti degli ambiti territoriali e provinciali di propria competenza.
Per eventuali necessità di consulenza è possibile contattare l'ANIEF, attraverso il sito, per individuare la sede ANIEF della propria provincia
", conclude Cozzetto.(Foto: Chiara Cozzetto, Segretario Generale Anief)
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